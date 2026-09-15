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В Бурятии 70-летний пенсионер спасся от медведя, забравшись на дерево

В Бурятии 70-летний пенсионер спасся от медведя, забравшись на дерево

В Хоринском районе Бурятии медведь напал на местного жителя, мужчина спасся, забравшись на дерево. Об этом сообщается в канале «Хоринск инфо».

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