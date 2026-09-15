В Бурятии 70-летний пенсионер спасся от медведя, забравшись на дерево

В Хоринском районе Бурятии медведь напал на местного жителя, мужчина спасся, забравшись на дерево. Об этом сообщается в канале «Хоринск инфо».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 112: разыскиваемы...
- Трамп: США никого...
- Н Актриса Любовь То...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым