В Бобруйском государственном торгово-экономическом колледже состоялся вечер-портрет ´Героям Афганистана посвящается´ с приглашением воинов-интернационалистов Новик Игоря Михайловича и Юрковца Геннадия Андреевича.
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