"Воевать будем, но на Украине недолго": Эксперт предупредил о самых тяжёлых пяти месяцах

Военный конфликтолог Сергей Колмогоров предупредил о тяжёлых пяти месяцах перед окончанием СВО.Как передаёт телеграм-канал "ПолитНавигатор" со ссылкой на эксперта, СВО может закончиться уже в марте следующего года.