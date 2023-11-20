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"Воевать будем, но на Украине недолго": Эксперт предупредил о самых тяжёлых пяти месяцах

"Воевать будем, но на Украине недолго": Эксперт предупредил о самых тяжёлых пяти месяцах

Военный конфликтолог Сергей Колмогоров предупредил о тяжёлых пяти месяцах перед окончанием СВО.Как передаёт телеграм-канал "ПолитНавигатор" со ссылкой на эксперта, СВО может закончиться уже в марте следующего года.

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