Стрелкова выдвигают в президенты

Политнавигатор Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.