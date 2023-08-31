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Стрелкова выдвигают в президенты

Стрелкова выдвигают в президенты

Политнавигатор Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.

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Комментарии
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Елена Киршанская
Медвежья услуга. Теперь его просто осудят и не будет никакой предвыборной компании.
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14 час.
Андрей
сидеть должен экстремист!
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14 час.

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