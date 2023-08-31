Политнавигатор Герой ополчения тут же стал предметом глумления политтехнологов Созданное на днях Русское движение Стрелкова заявило о намерении выдвинуть Игоря Гиркина, бывшего министра обороны ДНР, кандидатом на пост президента России на выборах 2024 года.
Стрелкова выдвигают в президенты
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена Киршанская
Медвежья услуга. Теперь его просто осудят и не будет никакой предвыборной компании.
Ответить
14 час.
Андрей
сидеть должен экстремист!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии