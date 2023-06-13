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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что случилось с теми, кто рискнул обратиться к Путину?

Что случилось с теми, кто рискнул обратиться к Путину? Знаете, какой самый беспроигрышный способ испортить свою жизнь раз и навсегда? Нет, конечно, в современной действительности, которая нас окружает, таких способов — воз и маленькая тележка.

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