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Царьград

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Фейк о суициде Стрелкова – отвлекающий манёвр от неудач ВСУ

Фейк о суициде Стрелкова – отвлекающий манёвр от неудач ВСУ

Жена бывшего министра обороны ДНР опровергла слухиСообщения в проукраинских ресурсах о самоубийстве бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова - фейк.

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