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Курские новости

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  • Егор Горшков
    Такие стажировки это огромная возможность прежде всего ну и конечно опыт.Победители Всерос...

Путин: Удары ВСУ по памятникам и мирным объектам Курской области - нацизм

Путин: Удары ВСУ по памятникам и мирным объектам Курской области - нацизм

Глава государства поручил усилить работы по разминированию приграничья, чтобы люди как можно быстрее вернулись домой, а также подчеркнул, что вынужденным переселенцам должны продолжать выплачивать 65 тысяч рублей ежемесячно, пока они не могут возвратиться в свои дома.

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