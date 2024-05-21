Украинских военных раздражает хотя бы примерное понимание того, сколько им придется еще служить. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил офицер украинской аэроразведки, в прошлом волонтер Роман Синицын (настоящая фамилия Балан).
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