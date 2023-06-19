«Россия выигрывает сердца и умы людей»

Во всем мире оживленно комментируют выступление Владимир Путина на МЭФ в Санкт-Петербурге Андрей Соколов Выступление российского президента на ПМЭФ в режиме онлайн дублировалось на десятки языков мира, смотреть его можно было на всех телеэкранах планеты.