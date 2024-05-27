В Самарской области полицейскими из незаконного оборота изъято более 240 грамм героина

В начале текущего месяца во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции на маршруте патрулирования в Автозаводском районе города Тольятти обратили внимание на автомобиль, который был припаркован у обочины дороги.
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