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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» набрал 21 очко, проигрывая по ходу матча АПЛ в 2023 году, – больше всех. У «Арсенала» 15

«Ливерпуль» набрал 21 очко, проигрывая по ходу матча АПЛ в 2023 году, – больше всех. У «Арсенала» 15

Команда Юргена Клоппа в 14-м туре чемпионата Англии сумела одержать волевую победу над «Фулхэмом» (4:3), уступая 2:3 до 87-й минуты.

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