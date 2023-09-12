Закон и Порядок

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Даня Милохин возмутил россиян словами о том, что «дает России второй шанс»

Даня Милохин возмутил россиян словами о том, что «дает России второй шанс»

«Как обнищал, сразу про Россию вспомнил. Толку от этого Дани — ноль. Ни мыслить, ни говорить. Вытянули в свое время его за уши те, кто бабки на нем зарабатывал.

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Комментарии
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Андрей
нахер пустили пидорка обратно? пусть бы сдох там, где попало.
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21 час.
Катерина
Я  немного  прочитала статью по  ссылке  на  первоисточник...  Это  Хамно ещё и учить  нас  будет жизни... Ну..  а  чё  не  так? Любимый  всеми тутошними обывателями  Михалков ведь  учит.  Херачит   ельцина,  у  которого был  доверенным  лицом в 1996 году.  И  где  Микита покаялся? НИКОГДА.  Это  тутошние   микиткины  подпевалы будут  за  него  каяться.  А  он не соизойдёт до нас убогих. Ну вот  и  ДАНЮ   слушать  будете.
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20 час.

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