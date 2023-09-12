Даня Милохин возмутил россиян словами о том, что «дает России второй шанс»

Катерина

Я немного прочитала статью по ссылке на первоисточник... Это Хамно ещё и учить нас будет жизни... Ну.. а чё не так? Любимый всеми тутошними обывателями Михалков ведь учит. Херачит ельцина, у которого был доверенным лицом в 1996 году. И где Микита покаялся? НИКОГДА. Это тутошние микиткины подпевалы будут за него каяться. А он не соизойдёт до нас убогих. Ну вот и ДАНЮ слушать будете.