«Как обнищал, сразу про Россию вспомнил. Толку от этого Дани — ноль. Ни мыслить, ни говорить. Вытянули в свое время его за уши те, кто бабки на нем зарабатывал.
Даня Милохин возмутил россиян словами о том, что «дает России второй шанс»
Комментарии
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Андрей
нахер пустили пидорка обратно? пусть бы сдох там, где попало.
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21 час.
Катерина
Я немного прочитала статью по ссылке на первоисточник... Это Хамно ещё и учить нас будет жизни... Ну.. а чё не так? Любимый всеми тутошними обывателями Михалков ведь учит. Херачит ельцина, у которого был доверенным лицом в 1996 году. И где Микита покаялся? НИКОГДА. Это тутошние микиткины подпевалы будут за него каяться. А он не соизойдёт до нас убогих. Ну вот и ДАНЮ слушать будете.
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20 час.
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