С начала года на стройплощадках в Татарстане прошло более 2,6 тыс. проверок

В 2024 году в Татарстане проведено более 2,6 тысячи проверок на стройплощадках. Саморегулируемые организации провели 1792 таких мероприятия, еще 866 раз на объекты выезжали специалисты Инспекции госстройнадзора, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.