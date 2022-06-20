Президент Джо Байден (архівне фото) Байден: понад 100 млн осіб є сьогодні переміщеними особами Президент наголосив, що досягненню цього «зловісного рубежу» #187; сприяла російська агресія проти України «Сьогодні… я приєднуюсь до людей у ​​всьому світі, щоб відзначити силу, стійкість і людяність мільйонів біженців, вимушених тікати від насильства, переслідувань і війни», – заявив у понеділок […] Сообщение Байден: понад 100 млн людей сьогодні переміщені особи появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.