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Царьград

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В Майской Горке мазутную котельную 1976 года постройки заменят в этом году

В Майской Горке мазутную котельную 1976 года постройки заменят в этом году

Губернатор Александр Цыбульский осмотрел новую пеллетную котельную, которую строят в АрхангельскеГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках рабочей поездки посетил стройплощадку, где в скором времени начнет работу новая пеллетная котельная.

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