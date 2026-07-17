В Майской Горке мазутную котельную 1976 года постройки заменят в этом году

Губернатор Александр Цыбульский осмотрел новую пеллетную котельную, которую строят в АрхангельскеГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках рабочей поездки посетил стройплощадку, где в скором времени начнет работу новая пеллетная котельная.
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