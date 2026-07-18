Landmark Decision: Federal Appeals Court Rejects New Jersey's AR-15 And Magazine Bans In a major victory those seeking to rid America of bans on so-called "assault weapons," for the first time ever, a federal appeals court has ruled that a state's ban on AR-15s and similar rifles, and its ban on "high-capacity" magazines, violate the 2nd Amendment to the US Constitution.
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