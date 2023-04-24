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Памфилова: Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024-м, определенная работа в этом направлении ведется уже сейчас

Памфилова: Запад собирается сорвать выборы президента России в 2024-м, определенная работа в этом направлении ведется уже сейчас

Западные государства собираются сорвать выборы президента Российской Федерации в 2024-м, определенная работа в данном направлении осуществляется уже сейчас.

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