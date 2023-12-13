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Закон, порядок, государство

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Бронегруппа Тульского соединения ВДВ уничтожила до двух отделений ВСУ под Соледаром

Бронегруппа Тульского соединения ВДВ уничтожила до двух отделений ВСУ под Соледаром

Закончив стрельбу, экипажи оперативно сменили позиции, чтобы не попасть под ответный огонь противника.

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