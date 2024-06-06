Экс-советник Федуна Камоцци считает, что Соболева лучше отпустить из "Спартака"

Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци отреагировал на информацию о том, что петербургский "Зенит" интересуется игроком московского "Спартака" Александром Соболевым, отметив, что сейчас футболист не так важен "Спартаку", передает "РБ Спорт".
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