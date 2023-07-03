Наш Край

22 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Это юг, там богомолы водятся. Вот если бы под Москвой показали...«Инопланетное» на...
  • Александра Зарецкая
    Это Ростовская область«Инопланетное» на...
  • ММ
    Осталось выяснить, в каком регионе страны это самое Миллерово? "В деревне Гадюкино дожди..."«Инопланетное» на...

В Миллерово прошла акция «Здоровью — Зеленый свет»

Специалистами «Дома культуры Миллеровского района», воспитанниками детской хореографической студии «Жизель» и членами клуба пожилого человека «Верные друзья», для жителей и гостей города Миллерово была проведена акция «Здоровью – зеленый свет».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх