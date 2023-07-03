В Миллерово прошла акция «Здоровью — Зеленый свет»

Специалистами «Дома культуры Миллеровского района», воспитанниками детской хореографической студии «Жизель» и членами клуба пожилого человека «Верные друзья», для жителей и гостей города Миллерово была проведена акция «Здоровью – зеленый свет».
Специалистами «Дома культуры Миллеровского района», воспитанниками детской хореографической студии «Жизель» и членами клуба пожилого человека «Верные друзья», для жителей и гостей города Миллерово была проведена акция «Здоровью – зеленый свет».
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