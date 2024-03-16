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Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, начался пожар

Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, начался пожар

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе пресекли атакуВ Самарской области беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.

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