Беспилотник атаковал Сызранский НПЗ в Самарской области, начался пожар

На Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе пресекли атакуВ Самарской области беспилотник атаковал Сызранский нефтеперерабатывающий завод, произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов.
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