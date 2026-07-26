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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аклиуш хочет в «ПСЖ», несмотря на интерес «Ливерпуля». Мерсисайдцы готовы заплатить больше за хавбека «Монако»

Несмотря на интерес со стороны « Ливерпуля », Магн Аклиуш хочет перейти в « Пари Сен-Жермен », несмотря на интерес со стороны «Ливерпуля», сообщает журналист Санти Ауна.

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