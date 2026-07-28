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Наш потерянный мир

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В РСТ предположили, что визу в Черногорию можно будет оформить в упрощенном порядке

В РСТ предположили, что визу в Черногорию можно будет оформить в упрощенном порядке

Туроператоры надеются, что визы в Черногорию можно будет оформить в упрощенном формате, как, например, на Кипр, где процент отказа является низким, а оформление занимает от нескольких дней до нескольких недель.

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