В РСТ предположили, что визу в Черногорию можно будет оформить в упрощенном порядке

Туроператоры надеются, что визы в Черногорию можно будет оформить в упрощенном формате, как, например, на Кипр, где процент отказа является низким, а оформление занимает от нескольких дней до нескольких недель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии