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Возвращение «полковника»: действительно ли Игорь Стрелков был на фронте?

Возвращение «полковника»: действительно ли Игорь Стрелков был на фронте?

Временное удостоверение личности гранатомётчика полковника Гиркина После полуторамесячного отсутствия бывший главком Народного ополчения ДНР, а ныне блогер (иначе не назвать) Игорь Стрелков ворвался в информационное пространство сразу с обеих ног.

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