Россияне чаще всего работают на удаленке в IT, колл-центрах и финансовой отрасли

Несмотря на сокращение числа работодателей с дистантом, сегмент остается устойчивым Удаленка по‑прежнему занимает прочную нишу на российском рынке труда, хотя число работодателей, предлагающих дистанционный формат, постепенно сокращается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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