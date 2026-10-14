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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россияне чаще всего работают на удаленке в IT, колл-центрах и финансовой отрасли

Россияне чаще всего работают на удаленке в IT, колл-центрах и финансовой отрасли

Несмотря на сокращение числа работодателей с дистантом, сегмент остается устойчивым Удаленка по‑прежнему занимает прочную нишу на российском рынке труда, хотя число работодателей, предлагающих дистанционный формат, постепенно сокращается.

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