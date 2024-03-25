Кардиолог Фомичева рассказала о симптомах, при которых нужно обратиться к врачу Врач-кардиолог из «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева сообщила, что любые боли в области сердца, независимо от их характера (давление, сжатие, колющие или режущие ощущения), требуют срочного обращения к медикам.