Директор ФБР Кэш Патель прибыл в Россию для закрытых переговоров. По сообщениям информированных источников, поездка запланирована на 14-15 октября с посещением Москвы и Санкт-Петербурга.
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