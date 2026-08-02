Поче­му слив сек­рет­ной инфор­ма­ции о нехват­ке бое­при­па­сов в США был назван пре­ступ­ле­ни­ем, достой­ным тюрь­мы, но мно­го­лет­ние бом­бар­ди­ров­ки Йеме­на оста­ют­ся «стра­те­ги­ей»? Как полу­чи­лось, что Рос­сия отве­ла вой­ска от Кие­ва по прось­бе Мак­ро­на, а Запад в ответ отпра­вил Бори­са Джон­со­на сры­вать мир­ные пере­го­во­ры? Поче­му Укра­и­на была обре­че­на на пора­же­ние с .