Почему слив секретной информации о нехватке боеприпасов в США был назван преступлением, достойным тюрьмы, но многолетние бомбардировки Йемена остаются «стратегией»? Как получилось, что Россия отвела войска от Киева по просьбе Макрона, а Запад в ответ отправил Бориса Джонсона срывать мирные переговоры? Почему Украина была обречена на поражение с .
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