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В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудникам

В связи с увеличением стоимости такси в Государственной думе выдвигается предложение о необходимости обязать работодателей компенсировать расходы на проезд сотрудников на работу в случае отсутствия доступа к общественному транспорту.

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