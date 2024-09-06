Арктический блогер Богдан Булычев открыл секреты путешествий по Дальнему Востоку: экстрим и романтика

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа, ФедералПресс. Один из самых ярких российских блогеров и представителей Арктики и Дальнего Востока – блогер и главный амбассадор Арктики и Дальнего Востока Богдан Булычев побывал в гостях «ФедералПресс» на площадке Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии