Член Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю занял призовое место в международном поэтическом конкурсе

Член Общественного совета при УМВД России по г. Севастополю заведующий кафедрой вычислительной математики и филиала МГУ им.
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