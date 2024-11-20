Над Смоленской и Новгородской областями сбиты несколько украинских БПЛА.Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале, над территорией региона ВКС РФ сбили пять дронов ВСУ.
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