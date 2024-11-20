Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 179 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Были соперницами и ещё какими!!!!Продюсер Морозов:...
  • Eduard
    Я скажу больше:"Весь мир ждет когда Путин нанесет адекватный удар посие которого бта нагласть закончится,но его нет.Д...Лондон отказался ...
  • Eduard
    Типа их нет! Хитрая тактика!Лондон отказался ...

Над Смоленской и Новгородской областями сбиты несколько украинских БПЛА

Над Смоленской и Новгородской областями сбиты несколько украинских БПЛА

Над Смоленской и Новгородской областями сбиты несколько украинских БПЛА.Как сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале, над территорией региона ВКС РФ сбили пять дронов ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх