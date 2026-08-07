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Газета.ру

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Политик Мема потребовал ЕС вернуть замороженные активы России ради мира

Политик Мема потребовал ЕС вернуть замороженные активы России ради мира

Евросоюзу необходимо вернуть России незаконно удерживаемые активы ради установления мира на Украине. Об этом написал член финской партии "Альянс свободы" на странице в Х, комментируя получение Еврокомиссией 1.

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