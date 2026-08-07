Евросоюзу необходимо вернуть России незаконно удерживаемые активы ради установления мира на Украине. Об этом написал член финской партии "Альянс свободы" на странице в Х, комментируя получение Еврокомиссией 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии