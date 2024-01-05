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Эксперт: украинская воздушная атака на Крым координировалась американским разведывательным беспилотником

Эксперт: украинская воздушная атака на Крым координировалась американским разведывательным беспилотником

Произошедшая минувшей ночью очередная попытка украинской воздушной атаки на Крым была скоординирована при помощи американского разведывательного беспилотника, несколько часов собиравшего информацию, находясь над акваторией Черного моря.

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