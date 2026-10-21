Как он не забил?«Аль-Наср» обыграл «Неом» (1:0) в 10-м туре чемпионата Саудовской Аравии, но после матча все обсуждали не победу, а провальную игру Криштиану Роналду.
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