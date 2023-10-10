Русская весна
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Русская весна

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Чудовищные последствия израильских бомбёжек: в Газе разрушены целые кварталы (ВИДЕО)

Чудовищные последствия израильских бомбёжек: в Газе разрушены целые кварталы (ВИДЕО)

Чудовищные кадры поступают из сектора Газа, где израильскими бомбёжками разрушены целые кварталы, состоящие из жилых домов.

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Комментарии
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Ирина
А кто в течении стольких лет подначивал арабов к этому? Кто постоянно обстреливал сектор, провоцировал их? Мудрые и человеколюбивые ЕВРЕИ...
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17 час.
И
Ирина
https://vk.com/video-72671313_456309610
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vk
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17 час.
SI
Sergey Ivanov
Мудрый еврейский народ подначивал арабов... к чему? К тому, чтобы арабы устраивали регулярные ракетные обстрелы территории Израиля? Вы хоть сами- то понимаете, какую глупость сморозили? А если вы хоть иногда смотрите Первый Государственный канал телевидения- то вам хорошо известно, что евреи не нападают первыми, а всего лишь всегда отвечают. И те налеты, которые совершают евреи- это всегда только ответ на провокации арабов. А кто чуть не ежедневно устраивал теракты в Израиле? Кто убивал мирных граждан? Или вы всерьез хотите меня убедить, что евреи построили стену просто так, чтобы поглумиться над бедными арабскими овечками? А кто не единожды заявлял свою принципиальную позицию непризнания права существования Израиля вообще? Кто говорил, что уничтожит это государство? Вместе с еврейским народом, разумеется. Или вы настолько человеколюбивы, что не признаете евреев людьми?
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16 час.

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