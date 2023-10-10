Чудовищные последствия израильских бомбёжек: в Газе разрушены целые кварталы (ВИДЕО)

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Sergey Ivanov

Мудрый еврейский народ подначивал арабов... к чему? К тому, чтобы арабы устраивали регулярные ракетные обстрелы территории Израиля? Вы хоть сами- то понимаете, какую глупость сморозили? А если вы хоть иногда смотрите Первый Государственный канал телевидения- то вам хорошо известно, что евреи не нападают первыми, а всего лишь всегда отвечают. И те налеты, которые совершают евреи- это всегда только ответ на провокации арабов. А кто чуть не ежедневно устраивал теракты в Израиле? Кто убивал мирных граждан? Или вы всерьез хотите меня убедить, что евреи построили стену просто так, чтобы поглумиться над бедными арабскими овечками? А кто не единожды заявлял свою принципиальную позицию непризнания права существования Израиля вообще? Кто говорил, что уничтожит это государство? Вместе с еврейским народом, разумеется. Или вы настолько человеколюбивы, что не признаете евреев людьми?