Чистая прибыль крупнейшего японского авиаперевозчика выросла

Чистая прибыль крупнейшего японского авиаперевозчика компании Japan Airlines в период с апреля по декабрь выросла на 6% благодаря спросу на въездной туризм, сообщает 4 февраля японское деловое агентство Kyodo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии