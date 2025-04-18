Пока Nvidia запрещают, Huawei анонсирует замену. Новый ИИ-процессор Ascend 920 AI призван конкурировать с Nvidia H20

Компания Huawei продолжает активно извлекать выгоду из экономической войны США и Китая. Сразу после того, как очередные санкции коснулись ускорителей Nvidia H20, китайская компания анонсировала свой новый ИИ-процессор Ascend 920 AI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии