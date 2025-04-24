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Анчелотти о Гюлере: «Может показать безумием, но он может играть на позиции опорника»

«Реал» обыграл «Хетафе» (1:0) в матче 33-го тура Ла Лиги. Гюлер забил победный мяч на 21-й минуте. – Чего не хватало Гюлеру, чтобы играть больше в этом сезоне? – Из-за системы.

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