Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной

Очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина Молодежь Барнаула собралась в концертном зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета для встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
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