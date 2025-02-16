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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной

Студенты и школьники Барнаула встали под песни SHAMAN в ожидании встречи с Мизулиной

Очередь на мероприятие тянется уже с проспекта Ленина Молодежь Барнаула собралась в концертном зале корпуса "Д" Алтайского государственного университета для встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

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