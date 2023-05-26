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Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче финала Запада с «Вегасом»

Майк Тайсон поддержал «Даллас» в 4-м матче финала Запада с «Вегасом»

Бывший боксер посетил матч плей-офф НХЛ между «Старс» и «Голден Найтс» (3:2 ОТ, 1-3 в серии).  Тайсон следил за игрой в компании бывшего рестлера Рика Флэра и бывшего тафгая клубов НХЛ Тая Доми.

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