Индийская сторона сообщает о седьмом нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана В долине Кашмира сохраняется напряженная обстановка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Индийская сторона сообщает о седьмом нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана В долине Кашмира сохраняется напряженная обстановка.
Свежие комментарии