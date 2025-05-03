Телеканал CNN, ссылаясь на данные от разведывательных служб, информирует, что президент России Владимир Путин поменял стратегию по урегулированию конфликта в Украине.
Путин пересмотрел цели по конфликту на Украине
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Всё что мы оставим себе, это четыре новых региона и на этом всё. Занять Юг у Киева можно, но как мне думается нужны дополнительные силы. США начнёт поставлять оружие, а мир им не нужен. Будут тянуть природные богатства как и в Сирии.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Отменить украину, которую придумали большевики. Пока не отменим, толку никакого. Россию вернуть в границы 1917 года. Без басмачей.
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9 час.
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