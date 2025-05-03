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Путин пересмотрел цели по конфликту на Украине

Путин пересмотрел цели по конфликту на Украине

Телеканал CNN, ссылаясь на данные от разведывательных служб, информирует, что президент России Владимир Путин поменял стратегию по урегулированию конфликта в Украине.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Всё что мы оставим себе, это четыре новых региона и на этом всё. Занять Юг у Киева можно, но как мне думается нужны дополнительные силы. США начнёт поставлять оружие, а мир им не нужен. Будут тянуть природные богатства как и в Сирии.
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Отменить украину, которую придумали большевики. Пока не отменим, толку никакого. Россию вернуть в границы 1917 года. Без басмачей.
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9 час.
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