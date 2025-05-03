Геннадий Бережнов

Всё что мы оставим себе, это четыре новых региона и на этом всё. Занять Юг у Киева можно, но как мне думается нужны дополнительные силы. США начнёт поставлять оружие, а мир им не нужен. Будут тянуть природные богатства как и в Сирии.