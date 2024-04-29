Стало известно о состоянии полицейских после нападения на пост ДПС

Четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии.фото: t.me/susk09--> Сотрудники полиции и Росгвардии, раненные при нападении на ДПС в Карачаевске, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, сообщили 29 апреля в Минздраве Карачаево-Черкесии.