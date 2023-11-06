Лучшие моменты финала в Париже, где Джокович обыграл Димитрова

Новак Джокович обыграл Григора Димитрова в финале «Мастерса» в Париже – 6:4, 6:3. Лучшие моменты матча: Димитров провел великий турнир в Париже – но Джокович довел его до слез.
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