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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захарян, Сафонов, Соболев, Миранчуки, Головин, Тюкавин, Тороп – в расширенном составе России на матч с Ираном

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным  объявил кандидатов на вызов в национальную команду на осенний учебно-тренировочный сбор.

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