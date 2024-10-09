Хранить или уничтожать: Почему власти избавляются от следов веттинга?

Оценочные досье действующих судей и прокуроров, а также кандидатов, прошедших или не прошедших проверку для занятия должностей в системе юстиции, подлежат уничтожению – таковы положения нового закона, вступившего в силу в конце сентября, который вызвал массовую критику за отсутствие прозрачности и негативные последствия, которые он может повлечь.