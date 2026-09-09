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20 ракет за 45 минут: Киев накрыло ударной волной после трехдневной паузы

20 ракет за 45 минут: Киев накрыло ударной волной после трехдневной паузы

20 ракет за 45 минут: Киев накрыло ударной волной после трехдневной паузы Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар возмездия по Украине, превратив, в частности, в ад минувшую ночь для украинской столицы.

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