20 ракет за 45 минут: Киев накрыло ударной волной после трехдневной паузы Вооруженные силы РФ нанесли очередной удар возмездия по Украине, превратив, в частности, в ад минувшую ночь для украинской столицы.
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