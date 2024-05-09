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Медведев объяснил, что будет означать окончание СВО на международном уровне

Медведев объяснил, что будет означать окончание СВО на международном уровне

Дмитрий Медведев, заместитель руководителя Совета безопасности России, в своей статье заявил, что завершение специальной военной операции и денацификация Украины — это только начало пути к формированию новой системы международных отношений.

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