Светлана Акулова прочитала интерактивную лекцию о московских птицах

В Москве прошла интересная лекция, посвященная столичным птицам. Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка, эксперт-эколог, была приглашена на интерактивное мероприятие "Вдохновенная Москва".
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